Marcelo fulfills his dream with Fluminense

Marcelo, who returned to his beloved club to finish his career, fulfilled his biggest dream. After the match, very emotional, he made a somewhat surprising statement about Real Madrid. 'Real Madrid will understand, but this is my most important title at the club level. It is the club that raised me. Real Madrid lives in my heart, but it is even difficult to talk about Fluminense.

' In a completely crazy match, Fluminense won their first Copa Libertadores in their history by defeating Boca Juniors in extra time (2-1). After the match, Marcelo made a somewhat surprising statement about Real Madrid

:

