Marc Leroux, ex-croupier de parties clandestines

Gueule d'ange mais diable au corps. Présentation parfaite, bien paré, la barbe bien soignée, au premier abord rien ne laisse présagé que Marc Leroux en a été. De quoi direz-vous ? De ce monde à part, aussi palpitant qu'angoissant, celui du banditisme. Et pourtant... Si ce volet de sa vie est aujourd'hui bien refermé, il fait partie de lui, de son histoire personnelle.

Arrêté en 2013 pour avoir dealé dans des parties de poker clandestines, il se raconte 10 ans après. Comme une psychanalyse.

L'Iconic Invité : J.M. WestonVIDÉO - Dans L'Iconic Invité ce vendredi, Audrey Maubert reçoit Marc Durie, Président de J.M. Weston Lire la suite ⮕

Les courses RMC : le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevauxTous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end. Lire la suite ⮕

Flora Moussy aux commandes du show sportif sur RMCRugby, natation, Formule 1... tous les sports et grands événements à suivre en live sur RMC avec Flora Moussy et ses co-animateurs Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande. Rendez-vous le samedi à partir de 16h ! Lire la suite ⮕

Flora Moussy aux commandes du show sportif sur RMCRugby, natation, Formule 1... tous les sports et grands événements à suivre en live sur RMC avec Flora Moussy et son équipe le samedi à partir de 16h. Lire la suite ⮕

Flora Moussy aux commandes du show sportif sur RMCRugby, natation, Formule 1... tous les sports et grands événements à suivre en live sur RMC avec Flora Moussy et son équipe le samedi à partir de 16h. Lire la suite ⮕

Flora Moussy aux commandes du show sportif sur RMCRugby, natation, Formule 1... tous les sports et grands événements à suivre en live sur RMC avec Flora Moussy et son équipe le samedi à partir de 16h. Lire la suite ⮕