Manque d'offres de stage en Provence pour les lycéens

'Préparateur en pharmacie', 'technicien de maintenance d'ascenseurs' ou encore, 'conducteur de petit train touristique'... voici quelques-unes des rares offres de stage en Provence visibles sur la plateforme gouvernementale '1 jeune, 1 solution' lancée lundi 25 mars. Annoncé en novembre dernier, le site était présenté comme un coup de pouce pour aider les lycéens à trouver leur stage d'observation, désormais obligatoire, du 17 au 28 juin.

'200 000 offres sont déjà disponibles', promettait même l'ex-ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Seulement à moins de trois mois de l'échéance, le nombre de propositions paraît dérisoire pour les 550 000 élèves de seconde générale et technologique en pleine recherche.Moins de 10 offres à MarseilleD'après le décompte de Libération, seul 3 157 offres de stage étaient disponibles en ligne vendredi 29 mars. À Marseille par exemple, le nombre de propositions d'entreprises ne dépasse pas neu

