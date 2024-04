Manon Aubry : 'La France doit prendre le leadership du camp de la paix en Ukraine'

Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes était l'invitée de Demain l'Europe mercredi 3 avril. Elle répondait à Salhia Brakhlia, Jérôme Chapuis, Renaud Dély, Anna Kowalska, de la télévision publique polonnaise, et Enric Bonnet, correspondant du journal espagnol El Periodico.

Ukraine, 'la France doit prendre le leadership du camp de la paix'Interrogée sur la stratégie de la France et de l'Union européenne face à la guerre en Ukraine, Manon Aubry a estimé que 'la France doit prendre le leadership du camp de la paix et trouver une issue diplomatique' dans le conflit. Elle a également critiqué l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine, ce qui serait 'inefficace et irresponsable', selon elle.'J'en ai marre qu'on nous dise qu'il y a une ambiguïté. On est pour une aide militaire, financière et logistique', insiste-t-elle

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



franceinfo / 🏆 18. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Manon Aubry, la rapide ascension au sein de La France insoumiseIl y a cinq ans, beaucoup pensaient qu'elle était la fille de Martine Aubry. Maintenant qu'elle n'est plus novice dans le monde politique, Manon Aubry s'est fait un prénom pour sa deuxième élection européenne en tant que tête de liste des Insoumis.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Manon Aubry : 'Les propos d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine sont irresponsables'Manon Aubry, eurodéputée LFI, co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen et tête de liste LFI est l'invitée de Questions politiques ce dimanche.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Élections européennes: une journée avec Manon Aubry, tête de liste LFIDans le cadre des élections européennes, le service politique de RFI vous propose de découvrir les têtes de liste françaises. Premier épisode avec Manon Aubry, qui pour la seconde fois mènera les insoumis dans leur bataille pour le Parlement européen. L’eurodéputée a débuté sa campagne la semaine passée aux Antilles.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Européennes 2024 : Manon Aubry et sa liste validée par les militantsLa liste de candidats pour les élections européennes proposée par la direction de La France insoumise a été approuvée par les militants ce samedi. Elle sera menée, comme en 2019, par Manon Aubry.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Elections européennes: Manon Aubry en Martinique, le choix stratégique de LFIAprès le lancement de la campagne des Européennes de LFI samedi 16 mars, Manon Aubry, la tête de liste des insoumis, effectue cette semaine son premier déplacement. Et elle a choisi les outre-mer, avec comme étapes la Martinique et la Guadeloupe. Un choix stratégique pour ce parti.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Européennes 2024 : A Villepinte, les Insoumis lancent leur primaire présidentielleManon Aubry et Jean-Luc Mélenchon ont lancé leur campagne, mais pas vraiment leur campagne européenne

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »