25 novembre : manifestons contre toutes les violences sexistes et sexuelles ! Parce qu'une prise de conscience collective a eu lieu avec #MeToo, mais que celle-ci n’est pas suffisante, un large panel d'organisations appelle à une grande marche contre les violences machistes, et exige l'obtention immédiate de 3 milliards d'euros pour les combattre efficacement.

Avec un souci de protection des plus vulnérables, les signataires demandent un plan d'urgence national et la mise en place d’une loi-cadre visant à mettre fin à l'impunité des agresseurs. « Toutes ces violences ne sont pas une fatalité ».En cette journée internationale du 25 novembre, dans un contexte de guerres qui se multiplient, notre soutien va à toutes les femmes dans le monde, premières victimes avec les enfants des conflits armés. Nous manifestons particulièrement notre soutien aux femmes d’Ukraine, de Birmanie, de Palestine, d’Israël, du Haut-Karabakh. Nous clamons haut et fort notre solidarité avec nos sœurs afghanes maintenues sous le joug d'une oppression effroyable où même aller à l'école devient un acte héroïqu





