Manifestations en Cisjordanie et dans des pays arabes en soutien aux Palestiniens

Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté vendredi en Cisjordanie occupée et dans plusieurs pays arabes en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, bombardée par Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza qu'ils contrôlent, menant une attaque sanglante contre des civils d'une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 1.400 personnes ont été tuées, en grande majorité des civils le jour de l'attaque, selon les autorités.

Pour Mamdouh Aker, un chirurgien de Ramallah, cette guerre est menée"contre tous les Palestiniens, pas seulement contre le Hamas".Au moins cinq mille personnes ont manifesté à Amman pour réclamer l'annulation du traité de paix entre la Jordanie et Israël et dénoncer les bombardements menés par Israël contre la bande de Gaza. headtopics.com

Certains ont également condamné les doutes sur les bilans des victimes diffusés par le Hamas."Il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de victimes dont les noms ont été enregistrés et publiés", a fustigé un manifestant, Ismaeil Kirnawi.

La Jordanie et Israël ont signé un traité de paix en octobre 1994, en plein processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis des années.Au Liban, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes après la prière du vendredi, notamment dans la capitale Beyrouth, et à Tripoli (nord), seconde ville du pays. headtopics.com

