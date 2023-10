Manifestations en Cisjordanie et dans des pays arabes en soutien aux Palestiniens

lusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté vendredi en Cisjordanie occupée et dans plusieurs pays arabes en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, bombardée par Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza qu'ils contrôlent, menant une attaque sanglante contre des civils d'une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 1.400 personnes ont été tuées, en grande majorité des civils le jour de l'attaque, selon les autorités.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour" ?anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé. Plus de 7.300 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués, d'après le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien. headtopics.com

La manifestation a débuté devant la Grande Mosquée Husseini, au coeur de la capitale jordanienne, en présence d'un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Non à l'accord de Wadi Araba", le traité de paix israélo-jordanien signé en 1994, pouvait-on lire sur une banderole."Wadi Araba n'est pas la paix, Wadi Araba c'est la reddition", ont scandé les manifestants, dont beaucoup portaient des keffiehs palestiniens sur la tête ou les épaules.

Certains ont également condamné les doutes sur les bilans des victimes diffusés par le Hamas."Il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de victimes dont les noms ont été enregistrés et publiés", a fustigé un manifestant, Ismaeil Kirnawi. headtopics.com

