A la mi-journée, avant l'audience prévue à 14H00, près de 200 manifestants se sont rassemblés devant la haute juridiction administrative, ont constaté des journalistes de l'AFP. Sur la place du Palais Royal, des militants des Soulèvements de la terre mais aussi du syndicat Solidaires et du parti La France insoumise ont scandé: 'Nous sommes tous les Soulèvements de la terre'.

En août, la plus haute juridiction administrative avait suspendu la dissolution en estimant que 'la qualification de ces actions comme des agissements troublant gravement l'ordre public' soulevait 'un doute sérieux'. Elle avait tranché que 'la dissolution des Soulèvements de la Terre porte atteinte à la liberté d'association'.

Réunion du conseil syndical du Fresquel et formations sur l'état de la rivièreLe conseil syndical du Fresquel s'est réuni pour valider le compte-rendu du 20 juin, le rapport d'activité 2022 et discuter des projets à venir. Des formations sur l'état de la rivière ont également eu lieu, mettant en avant l'importance de la ripisylve et la nécessité de réparer les dégradations causées par le développement économique. Des travaux ont été inaugurés sur le méandre de Rouzilles pour améliorer la qualité de la rivière et sa biodiversité. Lire la suite ⮕

Pour le Conseil d’État, il faut « remettre de l’humain au contact des usagers »L’institution propose douze mesures pour améliorer l’action publique Lire la suite ⮕

Le collectif des Soulèvements de la Terre en danger de dissolutionLe Conseil d'État examine la dissolution du mouvement écologiste qui lutte pour la protection de l'environnement et de la planète. Le collectif multiplie les actions coups de poing pour arracher la terre au ravage industriel et marchand. Lire la suite ⮕

La plus haute juridiction administrative de France examine la dissolution des Soulèvements de la TerreVendredi, la Cour administrative suprême de France a examiné la dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée récemment par le gouvernement. Une foule importante s'est rassemblée devant le Conseil d'État pour assister à cette audience exceptionnelle. Lire la suite ⮕

Interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien à ParisLe tribunal administratif a validé l'interdiction préfectorale de la manifestation en soutien au peuple palestinien à Paris, en raison des risques de troubles à l'ordre public et des tensions exacerbées liées au conflit israélo-palestinien. Lire la suite ⮕

Annulation de la manifestation pro-Palestine à ParisLa justice confirme l'interdiction de la manifestation prévue par le collectif Urgence Palestine à Paris, en raison du contexte de tensions exacerbées liées au conflit israélo-palestinien et des risques de troubles à l'ordre public. Lire la suite ⮕