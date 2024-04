Manifestation des professeurs contre les groupes de niveau au collège

Carole Zerbib, proviseure adjointe du lycée Vauquelin à Paris, est restée pour la chronique de Philippe Caverivière. 'J’aimerais dire mon amour des profs : si j’aurais pas eu des professeurs qui m’auraient transmites le goût de liser, je serais pas été devant vous aujourd’hui', dit l'humoriste. 'Je suis d’accord avec vous Carole quand vous dites que l’école n’est que le reflet de cette société qui devient de plus en plus violente.

En 2024, des élèves menacent les profs, on entend des phrases folles comme : 't’es qu’une grosse merde' ou 'je vais transformer ton chien en kebab'. Pardon, ça c'est la ministre de la Culture, c'est validé, c’est autorisé', ajoute Philippe Caverivière. Mardi, les professeurs ont manifesté contre les groupes de niveau au collège et pour l’école publique. 'On rappelle la définition de l’école privée : c’est comme l’école publique mais sans les pauvres. Enfin si, y’a encore des pauvres, mais c’est juste les prof

Manifestation Professeurs Groupes De Niveau Collège École Publique

Piratage des ENT: 'Le contenu des messages était traumatisant pour des élèves', souligne Carole Zerbib (proviseure)VIDÉO - Plusieurs collèges et lycées français sont visés ces derniers jours par des menaces à caractère terroristes, partagés aux enfants et parents à travers les Espaces numériques de travail (ENT).

Carole Zerbib est l'invitée de Amandine BégotAlors qu'une réunion interministérielle sur la sécurisation des établissements scolaires est organisée cet après-midi, Carole Zerbib, proviseure adjointe au lycée Vauquelin à Paris, membre du syndicat SNPDEN-UNSA, est l'invitée de Amandine Bégot.

Sécurité des écoles : 'Nous ne reculerons pas', assure la proviseure Carole ZerbibCarole Zerbib, proviseure au lycée Vauquelin à Paris, revient sur la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel, victime de menaces de mort.

