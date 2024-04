Manifestation des infirmiers libéraux à Paris pour la revalorisation de leur tarif de base

Plusieurs centaines d'infirmiers libéraux sont attendues jeudi 4 avril à Paris à l'appel d'un collectif et de deux syndicats pour demander notamment la revalorisation de leur tarif de base, inchangé depuis 2009. La manifestation partira de la place de la Bastille vers 11 heures avant de se diriger vers le ministère de la Santé .

'Pendant le Covid, on nous disait qu'on jouait un rôle pivot' dans les soins, rappelle Alexandra Veyret, l'une des deux co-présidentes du collectif Infirmiers libéraux en colère, à l'origine de la manifestation. 'Mais on a disparu des radars' après l'épidémie, regrette-t-elle. 'Nous n'avons pas fait partie du Ségur', qui a revalorisé les salaires des soignants à l'hôpital, 'et aujourd'hui, pour gommer l'inflation, les infirmiers sont amenés à choisir de pratiquer certains actes plutôt que tels autres', ajoute-t-elle.La 'brique' de base de la tarification des soins infirmiers (3,15 euros) n'a pas bougé depuis 200

