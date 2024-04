Manifestation des infirmiers libéraux à Paris pour la revalorisation de leur tarif de base

Des centaines d’infirmiers libéraux vont défiler aujourd’hui dans les rues de Paris afin de réclamer une revalorisation de leur tarif de base, qui n’a pas changé depuis 2009. Plusieurs centaines d’infirmiers libéraux sont attendues jeudi à Paris à l’appel d’un collectif et de deux syndicats pour demander notamment la revalorisation de leur tarif de base, inchangé depuis 2009.

« Pendant le Covid, on nous disait qu’on jouait un rôle pivot » dans les soins en permettant le maintien à domicile, rappelle Alexandra Veyret, l’une des deux co-présidentes du collectif des « Infirmiers libéraux en colère » qui organise la manifestation. « Mais on a disparu des radars après le Covid ». « Nous n’avons pas fait partie du Ségur », qui a revalorisé les salaires des soignants à l’hôpital, « et aujourd’hui, pour gommer l’inflation, les infirmiers sont amenés à choisir de pratiquer certains actes plutôt que tels autres », a-t-elle ajouté

