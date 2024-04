Manifestation des enseignants pour défendre l'école publique

'On veut du fric pour l'école publique', 'Attal, remballe ton tri social': des centaines d'enseignants sont descendus dans la rue mardi pour protester contre les groupes de niveau et défendre l'école publique, pendant que les députés ont examiné un rapport parlementaire qui étrille le financement de l'enseignement privé.

'C'est toujours et avant tout le mot d'ordre : +Nous ne trierons pas les élèves+', a déclaré à l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées. 'On commence à entendre ici et là des stratégies qui se mettent en place pour agir contre ce tri social, avec, par exemple, le fait de pas faire remonter les notes'. Selon le ministère de l'Education nationale, 7,10% des enseignants étaient en grève mardi, tous niveaux confondus, et 14,94% dans les collèges. Selon le Snes-FSU, le taux de grévistes était de 36% au collèg

