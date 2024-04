Manifestation contre la réforme de l'éducation à Avignon

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant l’inspection académique de Vaucluse, à Avignon, pour réclamer le retrait du choc des savoirs et des groupes de niveaux en mathématiques et en français dès la 6C’est la fin du collège pour tous et cela fait reculer le système de 30 à 40 ans en arrière. Un tri social et une sélection précoce des élèves est effectué

