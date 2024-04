Manifestation contre la réforme de l'éducation

Suite à un appel national à la mobilisation, une vingtaine de manifestants se sont rassemblés ce mardi 2 avril 2024, avenue Paulin-Daudé, à Mende, devant le collège Henri-Bourrillon et le lycée Jean-Antoine-Chaptal. "Un seul mot d’ordre : nous ne trierons pas les élèves !", s’exclame Hervé Fumel, secrétaire départemental de la FSU et professeur d’histoire-géographie au lycée Chaptal de la ville préfectorale.

Différents syndicats sont mobilisés pour lutter contre la réforme souhaitée par le gouvernement. Dès la prochaine rentrée scolaire, l’État voudrait créer des groupes de niveau, aussi appelés groupes de besoins, pour les élèves en classe de 6e et de 5e inscrits dans les établissements publics. Pour le moment, deux matières sont concernées : le français et les mathématiques. "Un sentiment de honte pour les élèves" "À 10 ans à peine, les enfants vont être stigmatisés en fonction de leur niveau. C’est une erreu

