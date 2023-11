Manifestation contre l'antisémitisme à Paris

« Antisémites, racistes, hors de nos vies, RN dégage, Zemmour aussi. » On pouvait lire ces quelques mots inscrits au feutre rouge sur la banderole de militants du Golem, un collectif de juifs de gauche décidés à barrer la route à l’extrême droite lors de la marche contre l’antisémitisme à Paris, dimanche 12 novembre.

La semaine dernière, l’annonce de la présence d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen avait ulcéré la gauche, dont une partie (LFI notamment) a boudé le rendez-vous fixé par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.Sur la place des Invalides, aux alentours de 15 heures, une cinquantaine de manifestants ont ainsi tenté d’empêcher les partisans du RN et de Reconquête de participer au rassemblement. Ils ont ensuite été contenus par les forces de l’ordre.Environ 150 inscritsLe collectif Golem revendique 150 inscrits et rassemble près de 3 000 abonnés sur la plateforme

:

LE_FİGARO: Paris 2024 : la défiance des Franciliens s'accentue vis-à-vis des prochains Jeux olympiquesSelon une enquête d'Odoxa, la cote de popularité des futurs JO continue de dégringoler, sur fond d'inquiétude (vive) quant aux transports et à la sécurité.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LOBS: Manifestation à Paris pour un 'cessez-le-feu' à GazaLes manifestants, y compris la coalition de gauche Nupes - Mathilde Panot (C), députée LFI, participent à une manifestation pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza sur la Place de la République à Paris , le 11 novembre 2023

La source: lobs | Lire la suite »

ACTUFR: Interdiction d'une manifestation contre l'antisémitisme à ParisLa Préfecture de Police de Paris autorise seulement un moment de recueillement à l'emplacement du Vel d'Hiv.

La source: actufr | Lire la suite »

LACROİX: Manifestation à Paris pour un «cessez-le-feu» à GazaPlusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Paris pour un «cessez-le-feu» et mettre fin au «massacre à Gaza», a constaté un journaliste de l'AFP.

La source: LaCroix | Lire la suite »

BFMTV: Paris: une manifestation 'contre l'antisémitisme et l'extrême droite' organisée par LFI et les syndicats...Seul un dépôt de gerbes de fleurs a été autorisé par la préfecture de police, car les organisateurs ont déclaré leur manifestation en dehors du délai légal autorisé.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LAPROVENCE: Des garde-côtes philippins avec des journalistes à bord poursuivis par des navires chinoisUn canot pneumatique des garde-côtes philippins, avec des journalistes à son bord, se dirige vers un navire échoué où sont stationnés des soldats philippins.

La source: laprovence | Lire la suite »