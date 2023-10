Manif de soutien à la Palestine du 28 octobre : les associations dénoncent des «interdictions systématiques et purement idéologiques»

Avant de plaider leur recours devant le tribunal administratif de Paris, les associations ont détaillé devant la presse ce vendredi 27 octobre leurs arguments contre l’interdiction préfectorale de la manifestation de samedi en soutien au peuple palestinien.les avocats du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) ne mâchent pas leurs mots.

Un argument fallacieux pour Me Elsa Marcel, qui invoque les différents débordements qui ont eu lieu lors du mouvement contre la réforme des retraites. «Si ces motifs suffisaient à interdire des manifestations dans Paris, alors il n’y aurait plus de rassemblements dans la capitale»,«Les organisations qui ont déposé cette déclaration sont des organisations qui, par les propos qu’elles ont pu tenir, pouvaient laisser à penser qu’elles étaient en soutien du Hamas»,

a déclaré le préfet. Ciblant plus spécifiquement l’association de Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient-EuroPalestine (CAPJPO), une association militant pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien, et le Nouveau Parti anticapitaliste.adopté par le préfet de police et le gouvernement d’Emmanuel Macron. headtopics.com

«Que des citoyens demandent de cesser les bombardements sur des civils n’a rien d’un soutien à une organisation terroriste», soutient-elle en rappelant, elle aussi, que les deux rassemblements précédents se sont déroulés dans le calme, sans trouble à l’ordre public.De son côté, le préfet de police considère que leselon Me Vincent Brengarth.

«Quand vous voyez la liste toujours plus longue des interdictions, je pense qu’on peut y déceler une volonté réelle d’user les militants. Tous n’ont déjà pas la possibilité d’aller au tribunal.»

Lazio : 'Ça n'a aucun sens', Sarri blâme les interdictions de déplacement des fansVIDEO - La Lazio sera privée de ses supporters pour son déplacement à Feyenoord en Ligue des champions. Une décision qui provoque la colère de l'entraîneur des Laziale, Maurizio Sarri. Lire la suite ⮕

La lettre de Darmanin et Oudéa-Castéra aux préfets pour limiter les interdictions de déplacement des...Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ont écrit aux préfets en octobre pour leur demander de favoriser l'encadrement des supporters de football plutôt que de recourir aux arrêtés d'interdiction de déplacement. Lire la suite ⮕

Retour sur les débordements de la manif pro-palestinienne de ParisQui a organisé la manifestation pro-palestinienne qui a dégénéré ce dimanche dans les rues de la capitale ? Qui sont ceux qui ont défilé et quels slogans scandaient-ils ? Comment se fait-il également que la Préfecture ait validé un pareil trajet s'achevant à proximité de deux synagogues ? Réponses. Lire la suite ⮕

Manif pro-palestinienne à Paris : vers une nouvelle interdiction samediLa manifestation prévue samedi va être interdite par le préfet de police. Lire la suite ⮕

Israël-Palestine : pourquoi les résolutions ont-elles été rejetées au Conseil de sécurité ?En moins de deux semaines, le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté quatre projets de résolution concernant les souffrances des civils à Gaza. La Russie entend imposer un cessez-le-feu, tandis que les États-Unis mettent leur veto aux textes qui ne mentionnent pas le « droit d’Israël à se défendre ». Lire la suite ⮕

Paris : le préfet de police interdit la manifestation pro-Palestine prévue samediLe préfet de police Laurent Nunez a annoncé jeudi 26 octobre l’interdiction de la manifestation prévue samedi dans la capitale « en soutien avec le peuple palestinien ». Le collectif Urgence Palestine, qui avait appelé à une manifestation samedi au départ de Châtelet, a maintenu le rendez-vous. Lire la suite ⮕