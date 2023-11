Mandats d'arrêt internationaux émis contre Bachar al-Assad et ses généraux pour crimes contre l'humanité

Le président syrien Bachar al-Assad, son frère et deux généraux font l’objet depuis mardi de mandats d’arrêt internationaux de la justice française, soupçonnés de complicité de crimes contre l’humanité pour les attaques chimiques perpétrées en Syrie à l’été 2013.

Les quatre mandats d’arrêt, annoncés ce mercredi 15 novembre par des associations plaignantes et confirmés par une source judiciaire à l’AFP, ont été émis par des juges d’instruction du pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris. « L’Obs » vous résume les tenants et les aboutissants de cette décision judiciaire inédite.• Quels sont les faits reprochés ?Les différents dirigeants sont soupçonnés de complicité de crimes contre l’humanité pour les attaques chimiques perpétrées en Syrie à l’été 2013. Ces attaques au gaz sarin, imputées au régime de Bachar al-Assad, avaient notamment fait plus de 1 000 morts dans la Ghouta orientale le 21 août 2013, selon les renseignements américain

:

RFI: Frappes américaines sur des sites liés à l'IranFrappes américaines sur des groupes pro-Iran en Syrie , échanges de tirs à la frontière Israël-Liban… La guerre à Gaza risque-t-elle de dégénérer en une confrontation régionale ? Pour le chercheur Thomas Pierret, chargé de recherches à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (Iremam), les différents acteurs souhaitent l’éviter mais s’adressent « des messages violents ».

La source: RFI | Lire la suite »

SUDOUEST: Vidéo. Sketch sur Netanyahou : Guillaume Meurice défend son « outrance » avec humour sur France InterDe retour à l’antenne de la radio publique une semaine après un sketch sur Netanyahou qui a fait scandale, l’humoriste est revenu sur la polémique avec le sourire

La source: sudouest | Lire la suite »

COURRİERİNTER: Manifestants brûlent le drapeau LGBTQI et déterrent un cadavre à DakarDes manifestants brûlent le drapeau LGBTQI place de l’Obélisque à Dakar, appelant à des mesures répressives plus strictes contre l’homosexualité au Sénégal. Le 20 février 2022. Entre une obscure jubilation et le frisson d’une crainte, entre les injures, les rires, les invocations divines, les convocations diaboliques, les hommes, les femmes, les enfants de la foule regardent ce qui brûle ; et ce qui brûle est le cadavre d’un homme que l’on vient de déterrer d’un cimetière – mais qui est-ceCet homme s’appelait C. F. (je ne garde les initiales que par pudeur ou respect pour sa famille, mais je dis intérieurement son nom). On le soupçonnait d’être homosexuel – c’est le crime. Pour cette raison, parce quede son cadavre menaçait de souiller le cimetière, on l’a déterré et brûlé en place publique – voilà le châtiment.Je ne me fais aucune illusion : aussi répugnants soient-ils, des faits de cette nature se reproduiront

La source: courrierinter | Lire la suite »

BFMTV: Accident mortel en France: un homme poursuivi pour avoir percuté volontairement un autre hommeUn homme est poursuivi en justice pour avoir volontairement percuté un autre homme en France. L'accident s'est produit sur un pont et la victime est décédée à l'hôpital quelques heures plus tard. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un crime ou d'un simple accident.

La source: BFMTV | Lire la suite »

RFI: Procédures concernant le génocide au RwandaAu sein du Parquet national antiterroriste en France, le pôle de lutte contre les crimes contre l'humanité et les délits de crimes de guerre est en charge des dossiers semblables à celui de Sosthène Munyemana, dont la comparution a débuté mardi devant la cour d'assises de Paris. Cet ancien médecin rwandais est poursuivi pour génocide et crimes contre l’humanité, accusé d'avoir participé aux massacres en 1994. Sophie Havard est première vice-procureure et cheffe de ce pôle.RFI : alors que seules trois personnes ont été condamnées définitivement près de 20 ans après le premier procès en France, où en sont les procédures concernant le génocide au Rwanda ?Pour le Rwanda, nous avons encore une quarantaine de procédures. Nous avons eu deux mises en examen et des placements en détention provisoire en juillet et en septembre de deux ressortissants rwandais dans des procédures différentes. Entre 2011 et 2019, nous avons pu juger deux affaires, en première instance et en appel

La source: RFI | Lire la suite »