Manchester United. Les joueurs soutiennent Garnacho, auteur d’un post polémique

Après la victoire face à Copenhague en Ligue des champions (1-0) mardi, le jeune joueur de 19 ans Garnacho a publié sur un réseau social, une photo des joueurs de Manchester United, avec le gardien camerounais Andre Onana, accompagné d’émojis de gorilles.

Pointé du doigt, Garnacho a rapidement supprimé son post et André Onana a défendu son coéquipier, qui, selon lui, essayait d’exprimer« Mais ce que vous voyez, je peux vous le confirmer et je veux même le souligner, c’est que nous sommes ensemble, nous sommes United et nous l’avons vu avec la publication d’André Onana »En 2020, l’ancien attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, avait déjà été suspendu pour trois matches par...

En stoppant un penalty, Andre Onana a contribué à la victoire 1-0 de Manchester United face à Copenhague. Bien qu'il ait fait l'objet de critiques en début de saison, le gardien peut désormais compter sur le soutien de son entraîneur. headtopics.com

Manchester United: Garnacho risque une suspension après une publication polémique sur OnanaAprès la victoire de Manchester United face à Copenhague, mardi en Ligue des champions, Alejandro Garnacho a voulu saluer l'arrêt de son gardien André Onana, lors d'un pénalty en fin de rencontre. Il l'a fait d'une manière jugée maladroite, qui pourrait lui valoir une suspension. Lire la suite ⮕

Manchester United: Onana défend Garnacho accusé de racisme contre luiLe gardien de Manchester United, André Onanba, a défendu son coéquipier Alejandro Garnacho, accusé de racisme après avoir posté des émojis représenté deux gorilles pour saluer la performance de l’international camerounais. Lire la suite ⮕

Les fans de Manchester United regrettent Cristiano RonaldoAlors que son départ date de 10 mois, les supporters de Manchester United regrettent de plus en plus Cristiano Ronaldo. Lire la suite ⮕

Immobilier: les permis de construire chutent encore, les promoteurs inquiets pour les emploisLa Fédération française du bâtiment redoute 150 000 suppressions d’emplois dans le secteur d’ici à 2025, plus 150 000 autres dans les métiers connexes (architectes, notaires, etc.). Lire la suite ⮕

Banque : les superviseurs pointent les risques que créent les géants de la techÀ nouveaux acteurs, nouveaux risques. Les « big tech » s'affirment comme de vrais concurrents des banques en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, leurs modèles commencent à inquiéter. Entre dérapage sur les prix et conflits d'intérêts. Lire la suite ⮕

Impôt : les nouveaux droits de l'administration fiscale pour traquer les fraudeurs sur les réseaux sociauxAlors que l'expérimentation devait s'arrêter en février prochain, la Direction générale des finances publiques serait autorisée à prolonger de deux ans la collecte de données sur les plateformes en ligne afin d'y débusquer la fraude fiscale, ce, sur un périmètre élargi et avec des outils nouveaux. Explications. Lire la suite ⮕