Manchester United : cinq gros noms poussés vers la sortie ?

Cinq gros noms pourraient être poussés vers la sortie du côté de Manchester United dans le cadre de la refonte voulue par Jim Ratcliffe.est retombé dans ses travers cette année. Dernier de son groupe en Ligue des champions, largué en championnat, le club mancunien devra remporter la FA Cup s'il veut sauver un exercice qui risque de se conclure de façon bien terne.

Cet été s'annonce à nouveau mouvementé quelques mois après l'arrivée dans le capital de Sir Jim Ratcliffe, qui aura à cœur de ramener le club au sommet. Pour cela, de gros changements pourraient intervenir. Si l'avenir d'Erik ten Hag reste toujours en suspens, des joueurs pourraient aussi faire les frais de la refonte voulue par le patron d'Ineos. En effet, selon le, Antony, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Raphaël Varane et Casemiro pourraient être invités à aller voir ailleurs dans les prochains mois. Un beau pactole pourrait être récupéré avec ces ventes ce qui permettrait à MU de réinvestir cet argen

Manchester United Refonte Joueurs Ventes Argent

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OnzeMondial / 🏆 42. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jim Ratcliffe (Manchester United) : « Signer le prochain Mbappé plutôt que dépenser une fortune pour achete...Dans le podcast Cycling Club, Jim Ratcliffe a évoqué la stratégie qu'il souhaite mettre en place à Manchester United, dont il détient désormais 25 % des parts, dans le futur.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Pourquoi cinq navires de la Marine nationale vont-ils faire escale durant cinq jours à Bordeaux ?Cinq navires de la Marine nationale feront escale à partir de vendredi dans le port de Bordeaux, en présence de hautes autorités militaires, pour une cérémonie organisée samedi place de la Bourse

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Essai Smart #3 électrique : cinq portes, cinq places, familiale ou 'énervée', c’est Smart réinventéAlors que la production de l’historique Fortwo s’achève, la 3 arrive sur le marché français. La première compacte du constructeur désormais sino-germanique, pensée comme un modèle de grande diffusion. Une révolution réussie, à l’épreuve des routes de Provence.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Marseille: jusqu'à cinq ans de prison pour cinq légionnaires proxénètesCinq hommes, quatre Russes et un Ouzbek, étaient jugés à Marseille aux côtés de la compagne ukrainienne de l'un d'entre eux pour un vaste réseau international de proxénétisme monté à travers la France.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

OM-Nantes (2-0) : reçus cinq sur cinq, les Olympiens mettent le cap sur l'EuropeVainqueur éclatant de Villarreal (4-0) jeudi, l’OM a engrangé un nouveau succès contre Nantes (2-0) dimanche soir, le 5e de rang toutes compétitions confondues.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Un gros souci en vue entre Manchester United et l'UEFA ?Tous les deux engagés dans la course à l’Europe, Manchester United et l’OGC Nice pourraient tomber de haut en fin de saison à cause de l’actionnariat de Sir Jim Ratcliffe.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »