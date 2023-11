Manche. Concert, jeux, ateliers... Ce mercredi, un après-midi festif dédié aux enfants !

Chauffer dans la Noirceur, c'est le festival estival hors normes de Montmartin-sur-Mer (Manche). C'est aussi une association qui organise des événements musicaux tout au long de l'année... et pas que pour les grands.

L'équipe a ainsi programmé la 3e édition de La Bamboche des bambins, ce mercredi 1er novembre 2023. Cet après-midi festif familial va réunir plusieurs disciplines artistiques pour le plus grand bonheur des enfants (dès 3 ans).Concert, jeux, contes, ateliers...

La musique, tout d'abord (à partir de 15 heures), avec Les Pirates Attaquent ! « Liz Cherhal et Nicolas Berton nous embarquent dans une nouvelle aventure musicale tambour battant ! Accompagnés de trois pirates-musiciens, ils invitent les petits et les grands dans une folle épopée rock. headtopics.com

La littérature, ensuite, avec « Les Contes à frémir » (dès 6 ans, de 14 h 30 à 15 h 45) : « Si parfois la terre tremble, c'est peut-être parce qu'elle a peur, car dans son antre sommeille des histoires terrifiantes ! Et si vous osiez sortir du fond de votre lit pour venir écarquiller vos mirettes en d'étranges compagnies : un chat décharné, un ogre affamé, une sorcière aux dents affûtées...

Le jeu, aussi, avec le Manège Gimmick (dès 2 ans), moitié bricole, moitié brocante, bienvenue à bord du Gimmick manège à 99,9 % recyclé, qui « transporte les passagers pour un voyage spatio-temps-musical ». headtopics.com

D'autres animations sont au programme : la Normande Photomaton pour immortaliser les moments festifs ; la sérigraphie avec Garage Atelier : « Apporte un tee-shirt, un sweat ou un tote-bag (100 % coton) et viens te le faire sérigraphier aux couleurs de la Bamboche ! Des tee-shirts vierges seront également en vente » ; l'atelier masques récup avec le collectif Faire Ailleurs ; les jeux normands avec l'association Tec-Nor : le stand maquillage ; un...

