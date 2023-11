Man United : 'Je suis un combattant', Ten Hag ne veut pas abandonner

Incidents OM-OL : "Je suis allé dans les bras de mon papa et j'ai pleuré", Nathys (8 ans) raconte sa soirée au VélodromeHommage : “La légende Sir Bobby Charlton restera le plus grand joueur de l'histoire du football anglais", estime L. Julien

ONZEMONDIAL: Manchester United : Cristiano Ronaldo, Sancho, Rashford...Le management de ten Hag remis en cause ?Certains à Manchester United reprocheraient la gestion du groupe faite par Erik ten Hag.

RMCSPORT: Manchester United: 'Je suis un battant', ten Hag reste déterminé malgré une nouvelle humiliationHumilié à Old Trafford par Newcastle (3-0) mercredi en huitièmes de finale de League Cup, Manchester United traverse une période difficile. Critiqué, Erik ten Hag se dit 'convaincu' de pouvoir redresser la situation.

RMCSPORT: Arsenal et Man United éliminés de la League Cup / Avec Julien LaurensL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

EUROSPORT_FR: Norvège en direct - UEFA Women's Nations League : Football Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de UEFA Women's Nations League. Obtenez le résumé complet du France - Norvège, avec les statistiques et les temps forts.

EUROSPORT_FR: Premier League : Manchester United, le mal-être et le néantAprès un nouveau revers face au rival City, Manchester United retombe une énième fois dans ses travers. Jim Ratcliffe peut-il sauver un mal si profond ?

