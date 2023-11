– Mamadou Sacko ouvre un restaurant aux saveurs maliennes

Comment mieux connaître la cathédrale de Reims ? En la (re)construisant pardi ! Après plusieurs années de réflexion et un partenariat avec la société française Bluebird Puzzle, Frédéric Wagner a enfin pu voir son projet aboutir: proposer aux locaux et aux touristes trois modèles de puzzleCe champ est obligatoireVous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MINUTES: Montpellier : Mamadou Sakho finalement de retour à l’entraînement individuelCe retour dans les locaux du centre d’entraînement du MHSC contredit la version de « L’Equipe » selon laquelle le joueur avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire après son altercation avec le coach.

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Samir El-Mourabet plaît à ReimsLe profil du jeune milieu strasbourgeois Samir El-Mourabet séduit le Stade de Reims.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Ligue des nations (F) : l’équipe de France féminine bute sur la NorvègeLes Bleues, trop maladroites, ont concédé un match nul ce mardi soir à Reims (0-0).

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Guerre entre Israël et le Hamas. L'ancien athlète rémois Mahiedine Mekhissi qualifie Hitler 'd'enfant de choeuDans un tweet qui suscite de vives réactions, Mahiedine Mekhissi, ex-athlète et originaire de Reims, qualifie Hitler 'd'enfant de choeur' en comparaison à Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien. Le maire de Reims,...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Montpellier. Mamadou Sakho de retour à l’entraînement après son accrochage avec Michel Der ZakarianMoins d’une semaine après son accrochage avec Michel Der Zakarian, son entraîneur, Mamadou Sakho a fait son retour à l’entraînement, lundi 30 octobre. Aucune sanction n’a été annoncée par Montpellier.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Tempête Ciaran. La ville de Reims ferme exceptionnellement ses parcs le 2 novembrePar mesure de sécurité, les parcs et squares de Reims seront fermés jeudi 2 novembre 2023 en raison de la tempête Ciaran.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕