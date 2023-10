Maltraitances dans la gym: Oudéa-Castéra dénonce les propos « inacceptables » du président de la fédération

La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a jugé « inacceptables » vendredi sur France Info les propos du président de la Fédération française de gymnastique qui a affiché la veille à l’Assemblée nationale son impuissance à sanctionner des entraîneurs impliqués dans des cas de maltraitance.

