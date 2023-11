Mali: le périlleux chemin du retour des casques bleus de la Minusma après leur départ de Kidal

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali a quitté mardi 31 octobre son camp de la ville du nord du Mali , sous contrôle des rebelles du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), qui ont pris le contrôle de la base après leur départ.Mercredi soir, la colonne de véhicules était dans les environs de la localité d’Anéfis, à une centaine de kilomètres de Kidal. Au sein des casques bleus, on déplore les conditions sécuritaires du voyage.

Là aussi, le gouvernement malien n’aurait pas autorisé la mission à importer les pièces manquantes. Les pays contributeurs de troupes comme le Tchad regrettent les ratés survenus dans les relations avec les officiels maliens. Les casques bleus auraient voulu un départ beaucoup plus sécurisé. «

Si nous avions reçu les feux verts demandés, nous aurions transporté quasiment tous nos soldats par vol direct sur Ndjamena », confie un interlocuteur. Il faudra encore au moins trois jours au convoi pour atteindre la ville de Gao.

