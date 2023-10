Maisons fissurées : à Mazé-Milon et Beaufort-en-Anjou, deux maires dans l’incompréhension

Pour Alain Dozias et Christophe Pot, respectivement maire de Beaufort-en-Anjou et Mazé-Milon, c’est la plus grande incompréhension.

Le verdict est tombé avec la parution d’un arrêté interministériel fin septembre : leurs communes n’ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle pour le phénomène dit du retrait gonflement des sols argileux (RGA), alors que plusieurs communes voisines le sont à l’instar de Baugé-en-Anjou, La Ménitré ou Loire-Authion.Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants.

TÉMOIGNAGES. Leurs maisons se fissurent à cause de la sécheresse : « Elles pourraient basculer »À Beaufort-en-Anjou, à l’est d’Angers, dans le Maine-et-Loire, leurs maisons, construites sur des terrains argileux, se fissurent à la suite des sécheresses. Les poches d’argile gonflent et dégonflent, engendrant des dommages sur le bâti. Ils dénoncent la non-reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Lire la suite ⮕

