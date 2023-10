Mais au fait, on passe quand à l’heure d’hiver ?

Chaque année, à la fin du mois d'octobre, nous effectuons un rituel qui divise encore : nous devons retarder nos montres et horloges d'une heure pour passer à la fameuse"heure d'hiver". Alors que certains se réjouissent d'une heure de sommeil supplémentaire, d'autres déplorent les journées plus courtes et le manque de lumière en fin d'après-midi.

Face à ces préoccupations, l’Union européenne a lancé en 2018 une consultation publique à l’échelle de ses membres. Le résultat fut sans appel : plus de 80 % des répondants ont souhaité la fin du changement d’heure. Cependant, la décision finale revient à chaque État membre.Hors d’Europe, plusieurs pays ont adopté, modifié ou abandonné le changement d’heure.

D’autres pays, comme le Japon, n’ont jamais adopté le changement d’heure. Certains, comme la Russie et l’Islande, l’ont abandonné définitivement.Alors que de plus en plus de pays et de régions remettent en question le bien-fondé du passage à l’heure d’hiver, l’Europe pourrait-elle bientôt abandonner cette pratique ? La consultation de l’UE en 2018 a montré un vif désir de changement parmi les citoyens. headtopics.com

En mars 2019, les eurodéputés ont même voté pour la suppression du changement d’heure saisonnier avec mise en application en 2021! Mais la fin du changement d’heure a ensuite été ajournée en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19. Ce texte sur la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour. Aujourd’hui, elle nécessiterait de nouveaux échanges entre pays membres et une coordination paneuropéenne pour éviter les désagréments liés à la disparité des fuseaux horaires.

