Mais au fait, c’est quoi un jeu AAA ?

.” Une entreprise AAA est plus à même de rembourses ses dettes et/ d’honorer un crédit. Dans le monde vidéoludique, ce sens n’est pas si éloigné de la réalité. Un AAA estPour atteindre ce niveau d’investissement, un jeu AAA est obligé de s’affranchir de la case “jeu indépendant” pour bénéficier des montants d’investissement des plus grosses entreprises telles que Sony, Microsoft ou encore Nintendo. Avec l’idée de AAA, est induite.

– RIP – et bien d’autres encore. Les critères ne sont pas gravés dans le marbre et évoluent au fil du temps et de l’avancement de la technologie.Il existe une autre appellation qui prend forme depuis quelques années. Le jeu AA (prononcé “double A”) se situe. Il s’approche du premier en raison de ses techniques de développement et de ses graphismes parfois originaux, et du second en raison de son gros budget.

Plusieurs studios maitrisent cette catégorie hybride, comme Focus Entertainment notamment, mais aussi Don’t Nod.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: L'écriture inclusive, un débat entre politiques mais aussi entre linguistesCe lundi soir, le Sénat a adopté une proposition de loi des LR visant à interdire l'usage de l'écriture inclusive et Macron a notamment appelé à ne 'pas céder aux airs du temps'. La Provence décrypte ce débat linguistique.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Bruce Springsteen annonce 22 nouvelles dates en Europe, mais une seule en FranceSur les 22 dates européennes, Bruce Springsteen a choisi l’Orange Vélodrome de Marseille pour son seul concert français. L’événement aura lieu le samedi 25 mai 2024

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Récit : 'En Ukraine, la guerre continue, mais la reconstruction est lancée'Pour s’assurer de la bonne destination des dons de leur association, quatre Haut-Alpins se sont rendus en Ukraine. Ils en reviennent avec les images d’un pays mutilé qui continue pourtant de se construire un quotidien.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

BE_BASKETFR: Gianmarco Pozzecco et l’ASVEL, un apprivoisement à faire, mais une équipe « sur la bonne voie »Betclic ÉLITE - Après une première semaine à 100 à l'heure avec l'ASVEL, marquées par deux matchs en quatre jours de présence, Gianmarco Pozzecco va avoir le temps de travailler avec son équipe ces prochains jours. Mais le technicien italien et ses joueurs doivent apprendre à se connaître.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: « Moins de fleurs mais de meilleure qualité » : la production de chrysanthèmes perturbée en MayenneLes températures plus élevées de l’arrière-saison n’ont pas plu à tout le monde. L’emblématique fleur des 1er et 2 novembre préfère par exemple un peu moins de lumière, et davantage de fraîcheur. Mais le fleuriste d’Ambrières-les-Vallées est rassurant : les fleurs seront moins nombreuses, mais de meilleure qualité.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

FRANDROID: Pourquoi le marché du vélo déraille en 2023, mais pourquoi il ne faut pas s’inquiéterEn suivant les résultats financiers du fabricant Shimano, on découvre que le marché mondial du vélo souffre en 2023, avec une baisse significative cet été. Pour autant, le marché du cycle a très bien capitalisé sur la période Covid.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕