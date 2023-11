Maintien de la dérogation pour les titres-restaurants en 2024

La ministre déléguée chargée du Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé ce mardi soir sur M6 que la dérogation pour les titres-restaurants serait finalement maintenue en 2024. Pour tout comprendre à ce revirement, nous proposons de (re) lire cet article paru plus tôt dans la journée, avant son annonce.

Sera-t-il toujours possible d’acheter un paquet de pâtes et des steaks hachés avec ses titres-restaurants ? Peut-être pas : à partir de janvier 2024, seuls les produits directement consommables seront concernés par ces tickets papiers et cartes magnétiques. Il s’agit, en réalité, d’un « retour à la normale », puisqu’une dérogation avait été accordée par le gouvernement à l’été 2022 pour redonner du pouvoir d’achat aux Français.Mais la fin prévue de cet assouplissement suscite la colère de toutes les oppositions. Quel impact sur le quotidien et l’alimentation des Français ? On en parle avec le député MoDem du Loiret Richard Ramos, ancien critique gastronomique et pourfendeur de la malbouff

:

