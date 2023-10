Maine-et-Loire : Arnaque aux calendriers vendus par de faux agents de collecte des déchets

De faux agents de collecte des déchets écumeraient les rues de Cholet (Maine-et-Loire) pour extorquer de l’argent aux habitants. C’est l’information publiée sous forme de mise en garde ce jeudi par Cholet Agglomération dans un communiqué publié ce jeudi. Invitant à la « plus grande vigilance », la collectivité a expliqué avoir été contactée par plusieurs habitants ayant constaté la fraude.

L’usurpation d’un corps professionnel à des fins pécuniaires est considérée comme du « vol par ruse », précise Ouest-France.« Les véritables agents sont quant à eux reconnaissables à leurs tenues et doivent pouvoir présenter leur carte professionnelle. » Les calendriers ne seront pas vendus au porte à porte. Ils pourront en revanche être téléchargés via le site Internet cholet.

France Actualités

