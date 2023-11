Dans Déclic, le nouveau format de Madmoizelle, des personnes nous racontent leur prise de conscience féministe et ce que cela a changé pour elles. Aujourd’hui, Maëlle raconte son immersion sur les plateformes de dating et son indignation face aux doubles standards dans le sport ou ailleurs. • Prénom : Maëlle • Âge : 20 ans • Occupation : Vendeuse dans le prêt-à-porter • Lieu de vie : Grande ville Comment décririez-vous votre rapport au féminisme ? Mon rapport au féminisme est un peu spécial.

Je n’aime pas dire que je suis féministe parce que, pour moi, cela devrait être la norme. Tout le monde est censé l’être. Le féminisme est simplement le fait de vouloir l’égalité (ou l’équité selon la situation) entre tous les sexes. Dans quel contexte avez-vous grandi ? Je n’ai absolument pas grandi dans un milieu féministe. Mon père n’est pas tellement problématique, en revanche ma mère l’est : elle est du genre à penser que la tenue peut justifier le viol, ou d’autres choses de ce genre, qui vont totalement à l’encontre des libertés féminine

:

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

La source: Midilibre | Lire la suite »

SUDOUEST: Nouvel épisode pluvieux préoccupant dans le Pas-de-CalaisAprès une accalmie ce week-end, le Pas-de-Calais va de nouveau connaître des pluies « importantes » ce lundi et mardi, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

La source: sudouest | Lire la suite »

CLOSERFR: Les 15 couples inoubliables de l'émission L'amour est dans le préCloser vous propose de revenir sur 15 couples inoubliables de l’aventure L’amour est dans le pré en commençant par un personnage mythique : François de la saison 9. Deuxième couple très marquant qui remonte aussi aux anciennes saisons : celui de Thierry et Annie.

La source: closerfr | Lire la suite »

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LACROİX: Travail de l'Inirr pour reconnaître et réparer les violences sexuelles dans l'Église catholiqueLa commission Inirr travaille dur pour écouter, reconnaître et réparer les violences sexuelles commises sur des mineurs au sein de l'Église catholique. Leur mission est de proposer des mesures de réparation financière et des démarches restauratives aux victimes.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Attaque au couteau dans une école en FranceUn homme d'origine tchétchène a poignardé à mort un enseignant et gravement blessé deux autres adultes le 13 octobre dans une école du nord-est de la France, avec des procureurs ouvrant une enquête sur un acte de terrorisme présumé.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »