Maedusa nous explique pourquoi il est temps de réhabiliter les grandes figures féminines de la mythologie

Sur Instagram, c'est sous le nom de Maedusa qu'officie Noémie Fachan. Lorsqu'on l'interroge sur son parcours, elle parle du “joyeux bazar” de son CV, raconte ses études de lettres, de communication, un séjour de huit ans au Japon, qui a sans doute façonné son imaginaire et son esthétique.

En quoi est-ce crucial de mettre en lumière les enjeux des destinées de ces figures féminines incomprises, harcelées, violées… bref, victimes du patriarcat ? En matière de droits des femmes, des minorités de genre et des personnes LGBTQ+, chaque avancée est sanctionnée par des résistances et des réactions extrêmement violentes.

Noémie Fachan, alias Maedusa : une artiste engagée pour la sororité

