Madonna inaugure la seconde date parisienne de son Celebration Tour

Raconter l'un des concerts du Celebration Tour de Madonna revient à raconter près de quarante ans de carrière. Mais si l'on devait le résumer en quelques mots, on pourrait dire que la nouvelle tournée internationale de la chanteuse américaine est une fête… pour et par Madonna herself.

Ce lundi 13 novembre à l'Accor Arena, la star a inauguré la seconde date parisienne de son show, après une première soirée la veille marquée par un retard à l'allumage, au sens propre comme au sens figuré – la chanteuse ayant fait son apparition après une heure et demie d'attente, tandis que beaucoup ont condamné un spectacle “en demi-teinte” voire une deuxième partie “ennuyeuse”, pour ne citer que quelques-uns des articles de presse parus hier. Qu'importe que ce second concert ait lui-aussi eu son lot d'attente (un peu plus d'une heure cette fois), Madonna peut bien prendre toutes les minutes supplémentaires du mond

:

