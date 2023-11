Made in Bidart : les bonbons aux fleurs de Raphaëlle Chavignon

’est un peu tard pour mettre ces confiseries locales dans les seaux de collecte de bonbons d’Halloween mais finalement, peu importe. Comme le souligne Raphaëlle Chavignon, ses sucettes aux fleurs ne répondent qu’à une seule temporalité : celle des fleurs qui entrent dans leur composition.’est un peu tard pour mettre ces confiseries locales dans les seaux de collecte de bonbons d’Halloween mais finalement, peu importe.

Cette trentenaire qui a grandi à Biarritz est assistante sociale de profession et ancienne élève du lycée hôtelier de Biarritz. Il y a un peu plus d’un an, elle profite d’un creux dans sa carrière pour cultiver sa créativité. « J’avais envie d’être dans le mieux consommer, mieux s’alimenter… Je suis une épicurienne et je suis aussi passionnée par les plantes et les fleurs.

Le produit prend la forme de sucettes translucides, décorées de fleurs dont les couleurs restent intactes. Les saveurs sont portées par des infusions de menthe, de verveine, de pêche ou d’hibiscus. « Je n’utilise que des produits naturels et je fais tout moi-même. Cela demande beaucoup de temps et de rigueur. » headtopics.com

Les saveurs des sucettes, fabriquées par Raphaëlle Chavignon, sont portées par des infusions de menthe, de verveine, de pêche ou d’hibiscus.Les sucettes sont produites avec des ingrédients bio, sans conservateur, additif ou colorant. L’emballage est biodégradable. Les fleurs sont sélectionnées à la main et au fil des saisons par des producteurs situés au Pays basque et dans le sud des Landes.

Corinne Bidault comme Lucille et Thomas, de la ferme L’Autre Campagne à Saint-Martin-de-Seignanx sont d’indispensables partenaires. Ils produisent, quelle que soit la saison, des fleurs colorées comme des fuchsias, des pensées, des bleuets, des capucines… headtopics.com