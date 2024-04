Madagascar demande le départ de l'ambassadrice de l'UE

À Madagascar , les autorités demandent le départ de l’ambassadrice de l’Union européenne (UE), une information révélée ce jeudi par nos confrères d'Africa Intelligence. Agacé par différentes prises de paroles successives d’Isabelle Delattre, le président malgache Andry Rajoelina a réclamé – par l’intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères – à Bruxelles le remplacement de la diplomate européenne. Une première, dans l’histoire des relations entre la Grande Île et l’UE.

Ce qui a fait déborder le vase, c’est sans nulle doute la dernière conférence de presse du 26 février où l’ambassadrice de l’Union européenne Isabelle Delattre a rappelé que la loi autorisant la castration chirurgicale, qui venait d’être validée par la Haute cour constitutionnelle du pays, était contraire aux traités internationau

Madagascar Union Européenne Ambassadrice Départ Prises De Paroles Diplomate Relations Internationales

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

L’Union européenne vote pour obliger les entreprises à respecter les droits humains et l’environnementLes 27 se sont accordés pour instaurer un « devoir de vigilance » des entreprises, pour leurs sous-traitants, fournisseurs et filiales, dans l’UE mais aussi à l’étranger.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Non, l’Union européenne ne va pas interdire les réparations sur les vieilles voituresContrairement aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, la Commission européenne ne prévoit pas d'interdire la réparation des véhicules de plus de 15 ans. En revanche, il y a bien un texte européen pour inciter au retrait des routes les voitures anciennes et lutter contre la fraude. Explications.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Madagascar: les musulmans observent un ramadan de plus en plus considéré par la sociétéDepuis le 11 mars, les musulmans du monde entier ont entamé le mois sacré du ramadan. À Madagascar aussi, la communauté s'organise chaque jour pour prier et rompre le jeûne entre fidèles. Sur cette île très majoritairement chrétienne, ce mois béni de l'islam est vécu plus librement depuis 2019.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

9 jeunes auscitains sur les traces de Jean Laborde lors d'un voyage solidaire à MadagascarUn groupe de jeunes filles et de jeunes garçons du Garros s'apprête à s'envoler pour Madagascar, dans la ville de Montasoa, pour un voyage solidaire et humanitaire.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »