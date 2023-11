Macron promet une refonte de la fiscalité locale aux maires de France

Pour la deuxième année consécutive, le président Macron n'a pas clôturé le congrès des maires de France, retenu par un sommet du G20 en visioconférence. Dans la soirée du 22 au 23 novembre, le chef de l'Etat a néanmoins reçu à l'Elysée 1.000 édiles à qui il a, notamment, promis une « refonte » de la fiscalité locale.

Emmanuel Macron a ainsi annoncé avoir confié au Comité des finances locales, qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et qui fournit les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales, « un travail de refonte de la DGF », la principale ressource des communes





