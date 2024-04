Macron confirme la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine

Emmanuel Macron a assuré jeudi que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sur la Seine restait « le scénario privilégié », malgré les menaces d’attentats, et les fake news russes. Le président de la République inaugurait jeudi le centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo des Jeux de Paris. Le locataire de l’Elysée lance une « revue de chantier » générale à un peu plus de cent jours du rendez-vous planétaire, qui débutera le 26 juillet