En invitant une nouvelle fois les principaux partis politiques à Saint-Denis, Emmanuel Macron cherche à faire émerger des consensus politiques. Quels consensus sont-ils possibles en démocratie ?Un consensus sur les règles du jeu institutionnel qui organisent la conquête et l’exercice du pouvoir est indispensable pour que la démocratie puisse fonctionner.

Ce consensus minimum doit aussi inclure la reconnaissance de la légitimité de l’adversaire électoral et de l’alternance politique, c’est-à-dire également du conflit. De fait, la politique, c’est l’art de gérer les conflits afin de ne pas en arriver à la sentence de Clausewitz :Ce qui diffère, c’est surtout la propension à gouverner en cherchant ou non du consensus. Le politologue Arend Lijphart a proposé une distinction, qui s’est imposée en science politique, entre démocraties majoritaires et démocraties consensuelles. Les démocraties consensuelles sont caractérisées par la représentation proportionnelle comme mode de scrutin et la coalition multipartite comme mode de gouvernemen

:

