Macron avance encore contraint et forcé sur l’IVG

des femmes à recourir à l’avortement dans la Constitution, comme il s’y était engagé le 8 mars dernier, on ne l’a pas connu toujours aussi allant sur ce sujet.

Lors de son précédent quinquennat, le chef de l’Etat s’était frontalement opposé à l’allongement du délai légal de 12 à 14 semaines pour avorter, comme cela existe déjà dans d’autres pays européens comme l’Espagne, alors que cela était défendu dans sa propre majorité.

Le président Macron en Israël et en Palestine pour relancer le processus de paixLe président Emmanuel Macron s'est rendu en Israël, à Ramallah, à Amman et au Caire, affirmant sa volonté de relancer un processus de paix. Cette position d'équilibre est considérée comme juste et soutenable par ceux qui veulent une solution, et compréhensible par tous les Français. La proposition d'une coalition internationale anti-Hamas a été reformulée en une initiative de paix et de sécurité pour tous. La France est prête à s'engager pleinement dans un processus politique pour un État palestinien. Lire la suite ⮕

Hubert Védrine : la visite d'Emmanuel Macron au Proche-OrientHubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, donne son avis sur la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient et son impact en France. Lire la suite ⮕

JO Paris 2024 : Le président Macron s'essaie au basket fauteuil lors de la journée paralympiqueLe président Macron a participé à une séance de basket fauteuil lors de la journée paralympique, montrant ses compétences avec un beau panier. Paris 2024 / Basket : Estanguet réagit à la décision d'Embiid entre les Bleus et Team USA... Brun espère que ce sera la France. Suitat maintient Collet aux JO malgré le fiasco des Bleus au Mondial. Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron propose d'inscrire la liberté des femmes dans la ConstitutionEmmanuel Macron va déposer un projet de loi constitutionnelle pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi devrait arriver devant le Congrès au printemps. Lire la suite ⮕

Macron met en garde contre une offensive terrestre 'massive' dans la bande de GazaLe président français Emmanuel Macron a jugé qu'une offensive terrestre 'massive' dans la bande de Gaza serait une 'erreur' qui mettrait en danger la vie des populations civiles sans protéger Israël. Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française à Villers-CotterêtsLe président français honore sa promesse de rénover le château de Villers-Cotterêts et d'y installer la Cité internationale de la langue française, un projet personnel qui marque son héritage culturel. Lire la suite ⮕