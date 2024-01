Mac Lesggy parle du lithium et des intoxications alimentaires

Ce dimanche, Mac Lesggy se penche sur le lithium, cet élément que l'on met dans les batteries de voitures électriques. Durant les fêtes de fin d'année, la consommation d'huîtres a provoqué des intoxications alimentaires. Mac Lesggy vous explique l'origine du virus. Ce qui se passe, c'est que les organes de votre tube digestif, surchargé d'aliments riches en graisses et en sucre, et d'alcool n'arrive plus à faire correctement son travail.

L'IA va permettre l'essor de la médecine prédictive, cancer donc, maladies cardiaques, prévention du diabète ! C'est avec les mêmes capacités d'auto-apprentissage que l'IA fait des prévisions météo plus précises qu'avec les modèles classiques, repère les fraudes aux impôts en analysant les déclarations de revenus, vous aide à contourner les bouchons dans les applis de guidage et conduira bientôt les voitures à notre place





