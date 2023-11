'Ma culpabilité n’a cessé de croître' : ce que Pierre Palmade a confié à la juge sur l’accident qu’il a causé

Des mois après le drame, qu’en est-il de son auteur ? Le 26 septembre, Pierre Palmade se trouvait au tribunal judiciaire de Melun, en Seine-et-Marne, pour être entendu par la juge d’instruction.

Le Parisien s’est procuré le compte-rendu de ce rendez-vous, d’une durée d’environ trois heures, durant lequel l’humoriste et acteur de 55 ans s’est livré sur l’accident de voiture qu’il a provoqué le 10 février dernier, alors qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants. Trois personnes avaient été grièvement blessées, et une femme avait perdu le bébé qu’elle portait.

Celle-ci est d’ailleurs revenue sur les conséquences de cet accident, évoquant le bras paralysé du conducteur, le grave traumatisme crânien de l’enfant et la dépression sévère de la femme ayant perdu son bébé. headtopics.com

D’après le procès-verbal que s’est procuré Le Parisien, Pierre Palmade se dit 'toujours victime de amnésie totale'. Après trois jours de fête et la prise de drogues, l’homme n’a aucun souvenir entre le moment où il monte dans sa voiture et celui où il se réveille à l’hôpital. Il se souvient seulement avoir été 'euphorisé' et s’être senti apte à conduire.

'Les deux jours précédents, pratiquement tout le temps, j’ai consommé en injection intraveineuse de la 3MMC (une drogue de synthèse), c’est le produit que je préférais', confie l’humoriste. 'De temps en temps, comme il a tendance à endormir, je prenais de la cocaïne pour me réveiller. headtopics.com

