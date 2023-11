Même les chimpanzés femelles sont ménopausés

Une étude menée pendant plus de vingt ans sur des chimpanzés de la communauté de Ngogo, dans le parc national de Kibale, en Ouganda, montre que les femelles connaissent la ménopause.

Or, on pensait jusqu’à présent que ce phénomène, marqué par l’arrêt de la possibilité de se reproduire, était réservé aux humaines et à quelques espèces de mammifères appartenant au groupe des baleines à dents, comme l’orque.

“Ces résultats sont surprenants, expliquent les chercheurs, parce qu’ils remettent en cause les hypothèses les plus répandues sur le rôle de la ménopause dans l’évolution humaine”,Ce qu’on ne comprend pas bien, c’est pourquoi certaines échappent à cette tendance et arrêtent de se reproduire bien avant la fin de leur vie.” headtopics.com

Pour parvenir à la conclusion que ces chimpanzés connaissent aussi la ménopause, une équipe de chercheurs a suivi 85 femelles de la communauté de Ngogo, dans le parc national de Kibale, en Ouganda, de 1995 à 2016. Les données ont révélé que, selon un schéma similaire à celui observé chez les humains, le nombre de naissances a diminué après que les femelles ont atteint l’âge de 30 ans et a cessé à 50 ans.

Disparition inquiétante d'une adolescente : un médium évoque une possible implication d'une femmeDepuis plusieurs jours, Lina, une adolescente de 15 ans, est introuvable. Un médium spécialiste du paranormal émet l'hypothèse d'une implication d'une femme d'âge mûr dans cette affaire. Lire la suite ⮕

Remplissez la grille de sudoku Force 3Découvrez le Sudoku, le but du jeu est de remplir la grille avec une série de chiffres (ou de lettres ou de symboles) tous différents, qui ne se trouvent jamais plus d'une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sous-grille. Grille n°1170 du 30 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Programme des activités du collège d'Olt de Puy-l'Evêque en novembreDiverses activités sont prévues au collège d'Olt de Puy-l'Evêque au mois de novembre, dont un concert du groupe 'Peace lobe', une intervention sur la laïcité, une journée de lutte contre le harcèlement scolaire, une présentation sur l'eau, une réflexion sur le petit-déjeuner, une réunion des délégués de classe, une intervention sur la protection judiciaire de la jeunesse, une sensibilisation au racisme et une remise des diplômes du brevet des collèges. Lire la suite ⮕

Découverte de la pâtisserie et participation à une émission de télévisionUne passion pour la pâtisserie est née après avoir réalisé une bûche de Noël il y a deux ans. La participation à une émission de télévision a été une opportunité pour se surpasser et se faire plaisir. Une rencontre spéciale avec une amie partageant la même passion. Prochaine émission sur le thème des fruits. Lire la suite ⮕

Airfryer Ninja : une friteuse sans huile pour une cuisine saineDécouvrez le Airfryer Ninja, une friteuse sans huile notée 4,6/5 par les clients d'Amazon. Avec sa grande capacité de 9,5 litres et ses 6 modes de cuisson, vous pourrez cuisiner pour toute la famille. Profitez de la remise de 11% sur Amazon et recevez votre Airfryer en un jour ouvré avec Amazon Prime. Lire la suite ⮕

Une lycéenne de 16 ans décède après une agression policière à TéhéranUne lycéenne de 16 ans, originaire d'une région kurde, est décédée à Téhéran après avoir été grièvement blessée lors d'une agression de la part de membres de la police des mœurs chargés de faire appliquer l'obligation du port du voile en public. Elle était dans le coma depuis près d'un mois. Cette affaire rappelle celle de Mahsa Amini, morte pour ne pas avoir correctement porté son voile obligatoire il y a un an. Lire la suite ⮕