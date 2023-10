Même avec un stock en chute libre, cette tablette Android à moins de 70 euros reste à prix cassé

? Pour certains utilisateurs, elle remplace un ordinateur portable avec son grand écran, ses performances et un stylet précis pour dessiner et annoter des documents. Pour la plupart des utilisateurs, en revanche, la tablette se limite à un usage assez basique. On l’utilise pour consulter ses mails, trouver une recette de cuisine ou encore regarder un film, une série ou un dessin animé.

La tablette intègre un processeur quadricœur, 3 Go de mémoire vive et un stockage interne de 64 Go. Si c’est trop juste pour stocker tous vos films, musiques et autres photos, vous pouvez ajouter une carte microSD d’une capacité jusqu’à 256 Go. La tablette intègre un appareil photo 5 mégapixels au dos et une caméra frontale de 2 mégapixels pour les appels vidéo.

