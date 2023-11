Lyon verdit « l'autoroute urbaine » de la rue Garibaldi

L'objectif est de transformer cette autoroute urbaine très minérale de 4 kilomètres traversant la ville du nord au sud, en un axe où les usages cohabitent dans un1.300 tunnels sous la ville, soit 500 kilomètres d’un réseau comme une toile d’araignée géante : c’est le « métro de Gaza », aux mains du Hamas.

TF1: Les Seigneurs - Film 2012Patrick Orbéra est un grand nom du football qui a, hélas, complètement raté sa reconversion. Alcoolique, en proie à des problèmes financiers, il n'a même plus le droit de rendre visite à sa fille, Laura. Après une agression sur un plateau de télévision, un juge le contraint à trouver un emploi stable.

LAPROVENCE: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

LAPROVENCE: Lyon : venus de Paris, Rodez ou des Ardennes pour le match, ils racontent leur calvaireLe Vélodrome affichait une nouvelle fois complet avant le match qui n'a jamais commencé. Mais certains avaient parcouru des centaines de kilomètres... pour rien. Témoignages.

RTLFRANCE: Incidents racistes lors du match Lyon-MarseilleAprès les graves incidents qui ont conduit au report du match entre Lyon et Marseille dimanche 29 octobre, quatre personnes sont toujours en garde à vue et trois enquêtes ont été ouvertes. L'une d'elles concerne les provocations racistes de plusieurs supporters lyonnais au stade Vélodrome.

20MINUTES: Polluants éternels : Une trentaine de communes autour de Lyon déposent une plainte collectiveTrente-quatre communes du Rhône ont déposé lundi une plainte collective pour « mise en danger de la vie d’autrui » après la révélation par la presse de « concentrations alarmantes » de polluants éternels « PFAS » liés à des sites industriels

BFMTV: Lyon: un cimetière fermé à cause du vent, des visiteurs manifestent juste avant la ToussaintPlusieurs visiteurs venus se recueillir dimanche 29 octobre ont fini par bloquer l'avenue Berthelot pour demander la réouverture du cimetière. La ville a rouvert les cimetières à partir de 16 heures.

