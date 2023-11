Lyon: 14 salons de massages épinglés pour des faits de prostitution

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

LAPROVENCE: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

BFMTV: Jusqu'à dimanche, le cheval à l'honneur à LyonVIDÉO - Eurexpo transformé en écurie géante jusqu'à ce dimanche 5 novembre lors d'Equita Lyon.

BFMTV: La vogue des Marrons bat son plein à LyonVIDÉO - La vogue des Marrons bat son plein à Lyon jusqu'au 12 novembre.

BFMTV: Météo Rhône: des averses et du vent ce jeudi, 16°C à Lyon cet après-midiVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 2 novembre 2023 à Lyon et dans sa région sur BFM Lyon, la première chaîne d’information de la région lyonnaise.

BFMTV: L'histoire du jour: un escape game dans un train Lyon-ParisVIDÉO - Un escape game dans un train Lyon-Paris: c'est l'histoire du jour dans Bonjour Lyon.

OUESTFRANCE: Le salon Solutrans à Lyon en novembre 2023Le salon Solutrans, place forte internationale du véhicule industriel et urbain, aura lieu à Lyon du 21 au 25 novembre 2023. Les exposants auront l’opportunité d’y mettre en exergue leurs innovations dans le transport routier de marchandises et d’y décrocher des marchés. 23 entreprises installées en Nouvelle-Aquitaine seront présentes. Cinq d’entre elles sont implantées en Deux-Sèvres. La société bressuiraise Strada, dirigée par Xavier Lebeault, aura de nouveau des représentants tout comme Inver France (Thouars), Libner SA, Merour SARL et Graphic Application (Saint-Maixent-l’Ecole).

