«Lux» le nouveau livre de Maxime Chattam et l'exposition «À nos amours» à Lyon

LEHUFFPOST: Maxime Chattam dévoile « Lux », son nouveau roman qui aborde (encore) un nouveau genre littéraire« Lux », le nouveau roman de Maxime Chattam, en librairie ce 2 novembre, ne ressemble à aucun autre. L’auteur explique au HuffPost pourquoi c’était indispensable.

EUROPE1: Faustine Bollaert : son mari Maxime Chattam dévoile les dessous de leur premier rencardFaustine Bollaert : son mari Maxime Chattam dévoile les dessous de leur premier rencard «chelou»

LAPROVENCE: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

CLOSERFR: 'Un mariage solide' : les rares confidences de Maxime Chattam sur son histoire d’amour avec Faustine BollaertActu et exclus People

LEPOINT: Maxime Guyon, meilleur jockey 2023 en FranceLe Français Maxime Guyon a été sacré meilleur jockey mardi sur l'hippodrome de Chantilly (Oise), sanctionné par une nouvelle cravache d'or,...

LAVOIXDUNORD: Maxime Fournier, l’homme qui veillait sur 8000 tombes à BerckAvec son collègue Stéphane Pecourt, Maxime Fournier est l’un des deux gardiens de l’unique cimetière de la ville. Un vivant au milieu des morts avec un objectif, «le sens du service public».

