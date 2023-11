Lutte contre les violences faites aux femmes : les gendarmes organisent une course caritative

Cette cellule est composée d'enquêteurs volontaires et formés qui prennent en charge, chaque année, entre 400 et 500 victimes ; femmes, hommes ou enfants. 'Face à cette problématique particulièrement prégnante en Sud-Gironde, les gendarmes de la Cape travaillent en étroite collaboration avec les associations d'aide aux victimes afin d'assurer un accompagnement global.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: 'A Langon, l''équipe est plus forte que les individualités' : le message fort de Christophe HamacekDeux mois après le début de saison en Nationale 2, le Stade Langonnais affiche un bilan positif. Christophe Hamacek, l'entraîneur, salue la qualité et le sérieux de son groupe.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: 'C'est injuste' : la banque alimentaire de Gironde cambriolée 8 fois en quelques semainesLa banque alimentaire de Gironde a été victime le week-end du 28 octobre d'un énième cambriolage. Il s'agit du huitième depuis cet été. Les bénévoles désemparés font part de leur 'ras-le-bol'.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Gironde : Terrible nouvelle à Landiras, Bernard Ricaud, figure emblématique, est décédéLandiras perd l’un de ses enfants. Bernard Ricaud, membre du club de football depuis 65 ans, est décédé des suites d’une longue maladie.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Gironde : 69 000 mètres carrés dédiés aux entreprises, Innovespace se prépare à sortir de terrePorté par Alsei Entreprise, le projet de zone d’activités verra le jour sur l’ancien site Thales du Haillan. Plusieurs dizaines d’entreprises viendront s’y installer. Les travaux seront lancés au premier trimestre 2024

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Après la tempête Céline, ces étranges animaux marins se sont échoués par centaines en GirondeDimanche 29 octobre, un promeneur a fait une étrange découverte sur la plage du Porge (Gironde) : il est tombé sur des centaines de vélelles échouées suite à la tempête Céline.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Gironde : une mini-tornade endommage plusieurs bâtiments aux Eglisottes-et-ChalauresVers 13h une mini-tornade a détruit une maison et endommagé plusieurs bâtiments. Aucune victime n'est à déplorer.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕