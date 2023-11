Lutte contre le cyberharcèlement : la piste de la médiation entre internautes

À lire aussiCyberharcèlement, comment responsabiliser les plateformes ?« Nous nous en sommes rendu compte, par exemple, à certaines audiences dans des procédures où nous étions partie civile, développe le militant. Ainsi, au procès de cinq auteurs de propos racistes anti-asiatiques, pour l’essentiel les prévenus étaient diplômés, très bien insérés.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROPE1: «Les grands enfants» de Régis de Sa Moreira et la «Paris Games Week»Chaque jour, les chroniqueurs d'Europe 1 présentent les infos indispensables à connaître en matière de culture : les dernières actus musique, les sorties littéraires ou cinéma, les nouvelles pièces de théâtre et les séries à ne pas manquer… C'est ici...

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Ubisoft dispose d'un stand de plus de 700m2 à la Paris Games WeekVIDÉO - 'L'IA a engendré une évolution du talent artistique et technique, on utilise l'IA pour créer mieux et créer plus beau'. Xavier Poix, Directeur des studios France d'Ubisoft

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Jeux vidéo: comment la Paris Games Week veut s'imposer en EuropeLa Paris Games Week ouvre ses portes du 1er au 5 novembre. L'occasion de pousser les potards à fond, car le salon français du jeu vidéo voit les choses en grand cette année. Et ce, dans tous les domaines représentés.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris Games Week: des jeux et consoles collector saisis par la justice mis aux enchèresLa Paris Games Week se tient du 1er au 5 novembre à Paris Expo. Et à cette occasion, le salon proposera aux fans de retrogaming une vente aux enchères un peu particulière, avec des consoles et jeux collectors.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Paris Games Week: le salon français du jeu vidéo revient en grand formatAprès un format resserré l’an dernier, la Paris Games Week 2023, le plus grand salon du jeu vidéo en France, revient mercredi dans une configuration grand format, et jusqu’au 5 novembre à la Porte de Versailles (Paris).

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris Games Week: 7 jeux français à découvrir absolumentLors du salon français du jeu vidéo, un espace est consacré aux productions françaises. Les visiteurs de la Paris Games Week peuvent ainsi mettre la main sur des pépites made in France du 1er au 5 novembre.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕