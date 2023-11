Luis Rubiales : l’ex-président de la Fédération espagnole suspendu trois ans par la Fifa suite à l’agression de Hermoso

L’ancien président de la Fédération espagnole Luis Rubiales a été suspendu trois ans par la Fifa dans le cadre deaprès le sacre mondial de la sélection féminine espagnole, a annoncé lundi la Fédération internationale de football. Cette sanction concerne « toute activité liée au football au niveau national et international ».

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years

Luis Rubiales a la possibilité « d’interjeter appel auprès de la Commission de Recours de la Fifa », a précisé la Fédération internationale.La joueuse de la Roja féminine, qui avait été embrassée de force par le président de la fédération Luis Rubiales, va rejouer sous les couleurs espagnoles

Sous la pression, l’ex-homme fort du football espagnol, qui a toujours affirmé que ce baiser était consenti, a fini par démissionner. Inculpé d’« agression sexuelle » par la justice espagnole, il a interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de la joueuse. headtopics.com

