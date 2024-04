Luis Enrique s'exprime sur Lewandowski avant le choc contre le Barça

À une semaine du choc de Ligue des Champions face au Barça , Luis Enrique s'est exprimé sur Robert Lewandowski , le buteur des Catalans. Paris Saint-Germain accueillait le Stade Rennais pour la demi-finale de Coupe de France, son avant-dernier match avant le quart de finale de Ligue des Champions face au Barça . Et avant d'affronter Clermont-Ferrand ce week-end, les Parisiens ont validé leur ticket pour la grande finale en s'imposant 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé.

Déjà, lors de la conférence de presse d'après-match, le sujet du FC Barcelone était déjà présent sur toutes les lèvres.Présent face aux médias, Luis Enrique, passé sur le banc des Blaugrana entre 2014 et 2017, notamment été invité à s'exprimer sur le cas Robert Lewandowski, le goleador des Catalans : "On ne peut pas parler d'un seul joueur pour résumer les dangers du Barça… C'est une équipe de haut niveau. Mais je pense à Clermont. On préparera Barcelone ensuit

Luis Enrique Lewandowski Barça Ligue Des Champions Paris Saint-Germain Stade Rennais Coupe De France Clermont-Ferrand

