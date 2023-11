Lufthansa optimiste sur la demande de voyages après un bon T3

Les compagnies aériennes européennes ont affiché des bénéfices trimestriels records, les clients ayant continué à voyager malgré la crise du coût de la vie.

"Même si la situation géopolitique reste difficile, nos perspectives de réservations nous donnent des raisons d'être positifs non seulement pour un très bon résultat du groupe cette année, mais aussi au-delà", a déclaré le président du directoire, Carsten Spohr.

Lufthansa s'attend à dégager un résultat opérationnel positif pour le quatrième trimestre, ce qui devrait lui permettre d'atteindre son objectif d'Ebit ajusté de plus de 2,6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2023.Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie.

{username} À l'instant Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés . Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés La réponse de l'auteur{commentContent} Répondre 00 Signaler {username} À l'instantLa réponse de l'auteur Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Lufthansa affiche un bénéfice en hausse de 47% au 3e trimestreLa compagnie aérienne allemande a profité d'une forte demande et de prix des billets en forte hausse.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierComme attendu, le résultat de Lufthansa au troisième trimestre dépasse le chiffre d'affaire de 2019 pour la même période, avant la pandémie de Covid-19.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierBERLIN - Lufthansa a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux attentes en raison d'une forte demande de voyages cet été et a déclaré que le taux de réservation de vols restait élevé à l'approche des vacances de Noël.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Birmanie: visite du ministre chinois de la Sécurité après des affrontements à la frontièreLe ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Xiaohong, s’est rendu en Birmanie pour des entretiens avec la junte militaire, ont annoncé mardi les médias d’État, après de violents affrontements entre l’armée birmane et des groupes ethniques armés à la frontière chinoise.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Trois enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Marseille après les incidents avant OM-OLLa sûreté départementale a été chargée par le parquet de Marseille des enquêtes ouvertes à la suite des caillassages des cars de l'OL, dimanche, et aux cris de singe et saluts nazis faits en tribune par des supporters lyonnais.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Un pilote accusé de 83 tentatives de meurtre après un geste insensé en plein volJoseph Emerson est accusé de 83 tentatives de meurtre après avoir tenté d'éteindre les moteurs en vol, provoquant un atterrissage d'urgence.

La source: closerfr | Lire la suite ⮕